Elite Round | match spettacolo | ma Eboli ko con l’Uragan Lo Sporting vince la prima

(Di venerdì 25 novembre 2022) Notte di stelle ad Aversa, notte di Uefa Futsal Champions League. Al PalaJacazzi prende ufficialmente il via il gruppo A dell'. Ad aprire le danze il successo dello, vice campione in carica, ai danni di un Loznica-Grad coraggioso e in partita fino alla fine. Avvio col brivido per i portoghesi che vanno sotto dopo appena 45": bravo Dudu a controllare in area e battere Guitta. Reazione immediata di Joao Matos e compagni: pari di Santos dopo due giri di lancette. Vulic salva a più riprese i suoi ma deve capitolare al decimo: Cavinato mette la freccia. Il trisdell'intervallo è ad opera di Sokolov. I serbi rientrano in partita con Rosic poi ancora Sokolov, doppietta personale per lui, evita grane allo. Il 4-2 resiste sino al triplice fischio.