Basta con la violenza sulle donne | via libera alla Bicamerale contro i femminicidi

Orizzonte Scuola

E' andata in scena a palazzo Madama,un giorno di anticipo, la celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , che in tutto il mondo verrà ricordata ...Per capire megliodire che una confezione da 0,20/0,30 grammi di prodotto Dop o Igp dovrebbe costare 8/10 euro. Facendo i calcoli diciamo che per insaporire quattro porzioni di risottouno ... Frassinetti: “Ridare autorevolezza ai docenti, basta con i genitori che danno sempre ragione ai figli” [VIDEO INTERVISTA] Sesta sconfitta consecutiva in Europa per la squadra di Messina, che lotta come può con la capolista turca, che passa al Forum per 82-72. Non bastano i 18 punti di Mitrou Long, domina Hayes ...L’intervista all’ex ministra delle Pari opportunità. "Dopo il voto di oggi, spero ci sia largo consenso anche sul ddl antiviolenza che ...