Macron indagato per finanziamento illecito

Il presidente francese Emmanuel, in un'indagine giudiziaria, con l'accusa di "favoritismo" e "finanziamento illecito della campagna elettorale" del 2017 da parte della Procura finanziaria nazionale. Lo rileva il ...... confermate dalla Procura nazionale della Finanza, il 20 ottobre e' stata aperta un'inchiesta giudiziaria per sospetti di finanziamento illecito delle campagne elettorali di Emmanuelnel 2017 ...Il presidente francese Emmanuel Macron, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, è indagato con l'accusa di ...Il presidente Emmanuel Macron è nell’occhio del ciclone: su di lui, infatti, si sta focalizzando in queste ore l’attenzione della giustizia francese, in particolar modo della Pnf, la Procura ...