Iran | 14mila arresti | anche la nipote della Guida Suprema e l’ex star del calcio

... con una repressione feroce e capillare: l' Onu ha riferito che sonole persone finora arrestate e ha avvertito che l'uso 'non necessario e sproporzionato' della forza indeve cessare. ...... fra cui una quarantina di minori, mentre per l'Onu ha parlato di circapersone arrestate . ... l'Inghilterra si è inginocchiata prima della partita d'esordio contro l'Le tensioni che stanno ...Le proteste in Iran al centro della sessione speciale di oggi del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra: oltre 14mila gli ...Ma è stata ventilata anche la consegna di sistema informatici per il controllo delle telecomunicazioni e delle reti informatiche: apparati decisivi per la repressione delle rivolte popolari in Iran, ...