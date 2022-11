Cassino | un video immortala ragazzini che prendono a calci un gruppo di gattini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una scena indegna si è verificata un anno fa a, dove alcuni ragazzino hanno preso ao degli indifesi. Una scena di una violenza inaudita, che oltretutto è stata postata online con unattraverso i social network. Tale multimediale scandaloso è arrivato all’attenzione di Matteo Salvini, attuale Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, che ha prontamente girato il filmato ai vertici della Polizia di Stato per individuare i responsabili e far valere la giustizia. Iverso idiDel gesto senza logica e vergognoso, si sono resi protagonisti deidella provincia di Frosinone. I teppisti, si “divertirono” a utilizzare i micetti come dei palloni. Dopo il gesto illogico, i giovani erano arrivati ...