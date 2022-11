Ai Mondiali succede di tutto | Embolo segna al ‘suo’ Camerun e non esulta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Breelsi prende la scena durante Svizzera-. Per il gol decisivo dell'1-0 finale, ma non soltanto: stupisce la nonnza

Adessoanche tra nazionali, al Mondiale . La Svizzera segna contro il Camerun , ma l'autore ...Qatar 2022: le partite e le news di oggi La protesta della Germania nella partita contro ...Nel finalepoco, Seferovic manca il colpo del ko. Il Camerun si ferma subito e vede ... La Svizzera vola e fa punti per la sesta nella partita d'esordio aiVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."Viviamo in un mondo libero e penso che tante persone hanno combattuto prima di noi per renderci liberi in tutti i paesi, quindi questa è una cosa importante e un valore importante che dobbiamo proteg ...