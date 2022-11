Turni di 12 ore e ferie proibite | oltre 50 lavoratori sfruttati

Adnkronos

di 12e ferie proibite. Perquisizioni a Fermo nei locali aziendali e nelle abitazioni degli indagati in un procedimento per caporalato che vedrebbe oltre 50 dipendenti, quasi tutti ...Un'indagine del Daily Mirror del 2019 ha rilevato che 28.000 lavoratori sono stati pagati circa 1 dollaro l'ora per una settimana didi lavoro da 48. Il Wall Street Journal ha riferito nel ... Caporalato, migranti costretti a turni da 12 ore e niente ferie La Postazione Decentrata "Montepellegrino" (via Fileti 19) a partire da lunedì 28 novembre 2022 sarà attivato il servizio di rilascio carte di identità elettroniche (CIE), con pagamento dei diritti do ...(Adnkronos) – Turni di 12 ore e ferie proibite. Perquisizioni a Fermo nei locali aziendali e nelle abitazioni degli indagati in un procedimento per caporalato che vedrebbe oltre 50 dipendenti, quasi t ...