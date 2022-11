Le app NordVPN ora sono disponibili in italiano e Meshnet si apre ad Android TV

Hardware Upgrade

L'ultimo aggiornamento dell'per Android, iOS, macOS e Windows sono disponibili in italiano . L'aggiornamento agevola l'esperienza su dispositivi fissi e portatili per chiunque stia già usando interfacce in italiano o ...Il servizio NordPass , creato da, vi consente di archiviare tutte le vostre password e recuperarle al volo per utilizzarle nelle vostree siti Web. Grazie al gestore di password NordPass,... NordVPN guarda all'Italia, app tradotte nella nostra lingua e altre novità in arrivo NordVPN ha annunciato un importante aggiornamento dell’app che include funzionalità speciali destinate agli utenti italiani. Una novità davvero interessante se si pensa che questa VPN è tra le ...Occhio a questa offerta: un monitor Samsung di ottima fattura, con diagonale di 27 pollici, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 75 Hz, ora a un prezzo decisamente interessante!