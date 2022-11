Giovedì sera si gioca Perugia – Modena

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) SuperLega Credem BancaRecupero 5a Giornata:alle 20.30 i campioni d’inverno della Sir Safety Susaospitano la Valsa GroupA cavallo tra l’8° e il 9° turno della SuperLega Credem Banca è in programma il recupero della sfida tra la Sir Safety Susae la Valsa Group, incontro valevole per la 5a giornata di andata. La partita era stata rinviata per consentire ai team di partecipare alla Del Monte® Supercoppa. Le due squadre scenderanno in campo24 novembre al PalaBarton per lo scontro diretto n. 42. Al momento sono avanti i Block Devils con 21 vittorie a 20 nei faccia a faccia. In vetta a punteggio pieno sia in campionato che in Champions League, la formazione umbra è reduce dal successo casalingo per 3-1 ottenuto in rimonta contro Trento, ...