Ferite a morte – quando il teatro è “civile”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’opera di Serena Dandini sarà portata in scena dalla Compagnia dei Gelosi in quattro località lombarde in questa settimana del 25 novembre, data simbolo a livello internazionale, contro la violenza sulle donne. Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con la direttrice artistica Monia Marchiori e Eleonora Ghirimoldi l’addetta all’ufficio stampa della Compagnia per comprendere cosa spinge una compagnia amatoriale a dar voce a queste tematiche. Ma che cos’è la Compagnia dei Gelosi? Un’associazione nata per la manifestazione del Palio di Legnano che dopo aver concluso il ciclo di eventi cittadini (nell’ormai lontano 1996) si è interrogata su come procedere per continuare a collaborare. Hanno iniziato la produzione di opere per ragazzi, opere comiche e a portare in scena spettacoli che partono dalla grande letteratura. L’ evoluzione delle persone all’interno della compagnia ha ...