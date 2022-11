Esenzioni e stop alle multe | cosa cambia per il Pos

TGCOM

Arrivano nuoveall'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con ... Ma losarà immediato, con l'entrata in vigore della legge di Bilancio. Lo prevede uno degli ...Arrivano nuoveall'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con ...all'adeguamento delle multe alla variazione Istat per il prossimo biennio. La misura è ... Manovra, obbligo mini-pagamenti con Pos: in arrivo le esenzioni | Stop all'aumento delle multe per almeno due anni Con la Manovra arrivano nuove esenzioni all'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte e bancomat. Secondo la bozza del testo approvata in Cdm, il ministero delle Impres ...Nuove esenzioni all'obbligo di consentire pagamenti sotto i 30 euro con il pos - ultilizzando, quindi, carte e bancomat. È quanto prevede la bozza della Manovra approvata ...