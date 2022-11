Disabilità | Locatelli | ' Convenzione Onu un faro ma ancora molta strada da fare'

Servizio Informazione Religiosa

Lo ha detto il ministro per le, Alessandra, intervenendo all'evento NeMo - Biogen 'Abitare nuovi spazi di libertà', in corso a Roma. "Ci sono però discrasie nei territori ...Questi i temi toccati dal Ministro per leAlessandraintervenuta in occasione del 17° Forum Risk Management in corso ad Arezzo fino al 25 novembre. Il neo Ministro per le ... Disabilità: Locatelli (ministra), "dare la possibilità alle persone di dotarsi di strumenti più all'avanguardia"