Del Debbio | giornalisti genuflessi con Draghi | ora fanno i battibecchi Solito doppiopesismo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) C’è un evidentenel modo in cui itrattano il premier Meloni e il modo in cui si genuflettevano dinanzi ai premier che l’hanno preceduta. Lo fa notare Paolo Delcommentando oggi su La Verità il battibecco tra la premier e iindispettiti dal fatto che dopo 15 minuti volesse abbandonare la conferenza stampa sulla manovra per un altro impegno istituzionale. “Sono rimaste negli annali e nella memoria collettiva – scrive Del– ai tempi di, domande al presidente del Consiglio del tipo: «Da tutto il mondo arrivano i complimenti per come ha gestito la pandemia. Si sente più soddisfatto o sente crescere in lei il senso di responsabilità?». Si direbbe che isi fossero trasformati in un gruppetto di ...