Carpisa | innovazione e design | ecco la collezione firmata Pinifarina

TorinOggi.it

e Pininfarina hanno molte caratteristiche in comune ed è quindi stato naturale immaginare ... con un altissimo livello dinell'area tecnica, con un carattere e un design altamente ...... crasi fra il concetto di tradizione e quello di- sarà il modello Y2K . Al via questo ...cui maggiori soci sono le famiglie Carlino e Cimmino (le stesse cui fanno i marchi Yamamay e... Cambiano (TO): Presentata la nuova linea GO Carpisa "il viaggio con stile" Celebra l'innovazione e l’eccellenza italiana la collezione Carpisa, nata in collaborazione con Pininfarina, la leggendaria design house da 90 anni emblema dello stile italiano nel mondo ...