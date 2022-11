Benedetta Rossi in lacrime su Instagram | per lei sono giorni difficili | cos’è successo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Personaggi tv. . La nota cuoca e star di Youtube ha infatti raccontato ai suoi milioni di fedelissimi follower una brutta storia legata ai problemi di salute di due delle persone più importanti della sua vita, di cui già ha parlato spesse volte in passato, ovvero sua nonna Blandina e sua zia Giulietta. A quanto pare le due donne, visto anche l’età avanzata, stanno facendo preoccupare sia la famiglia che i medici. Vediamo nel dettaglio il racconto della famosa protagonista di Fatto in casa daLeggi anche –>, la food blogger parla della sua salute: fan preoccupatista vivendo deidavvero molto. Sua nonna Blandina ha dei gproblemi di salute che ...

... ore 21:15 su Sky Cinema Due +24 Valeria Golino, Riccardo Scamarcio ePorcaroli in un ... Brave ragazze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Ambra Angiolini e Serenain una commedia d'azione. ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Brave ragazze Ambra Angiolini, Serena, Ilenia ... vincitore del Premio Strega, Stefano Mordini dirige Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e...Tante occasioni sprecate e qualche protesta, giornata no per i biancorossi. ORVIETANA – SERAVEZZA POZZI 0-1 ORVIETANA (4-2-3-1): ...L' Orvietana cade in casa 1-0 nell' anticipo della 12esima giornata di s erie D girone E , lasciando i tre punti al Seravezza Pozzi . Un ...