Assegno unico | ancora una volta il più debole è destinato a un trattamento di sfavore

(Di mercoledì 23 novembre 2022) di Bartolo Mancuso e Giulia di Pasqua* L’e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico istituito dal D.lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021 a decorrere dal 1 marzo 2022. Nel sito del dipartimento per le politiche della famiglia si spiega che l’obiettivo del governo è stato quello di “riorganizzare e semplificare il sistema di contributi economici statali offerti alle famiglie con figli. Inoltre, il governo intende contribuire alla ripresa della natalità e al sostegno dell’occupazione dei genitori, con particolare riguardo a quella femminile.” Come detto, l’è previsto per ogni figlio del nucleo familiare e, di conseguenza, non varia nel caso in cui nella famiglia ci sia ungenitore. Tuttavia, l’art. 4, comma 8 del decreto richiamato ha previsto una ...

Un punto centrale del pacchetto, riguarda l'aumento dell'per i figli. Che sarà maggiorato. Per il primo figlio ci sarà un aumento del 50 per cento dell'importo per il primo anno di vita.Da Social card ad, le novità. Novità in arrivo anche sull'per le famiglie: "Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno - spiega il comunicato diffuso da Palazzo ... Assegno unico: addio ISEE, ecco il nuovo quoziente familiare Un mese di congedo in più per le mamme pagato all'80 per cento dello stipendio. L'assegno unico per i figli che diventa più robusto. E poi l'Iva scontata sui pannolini, ..."I provvedimenti per la famiglia e la natalità cubano quasi 1,5 miliardi, una scelta che non ha molti precedenti nei governi degli ultimi anni. L'assegno unico viene… Leggi ...