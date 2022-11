Rosalinda Cannavò torna a parlare del GF Vip | i rapporti con gli ex compagni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Archiviata l’esperienza a Tale e Quale Showricorda il cammino al GF Vip: le parole sui social Nonostante siano passati due anni il GF Vip 5 resiste fortemente nei cuori dei telespettatori. L’edizione vinta da Tommaso Zorzi davanti a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando è una delle più amate dal pubblico, con un cast ancora oggi riconosciuto come uno dei migliori di sempre per quanto riguarda il reality di Endemol. Alfonso Signorini è infatti riuscito a mettere in piedi una squadra di tutto rispetto, con personaggi come Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci,e tanti altri che nonostante non siano usciti vittoriosi, hanno regalato emozioni indelebili al pubblico. Intervenuta sul proprio account Instagram la, reduce dalla fortunata esperienza a Tale e Quale ...