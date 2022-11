Rissa sfiorata a Uomini e Donne | alta tensione in studio | il video impazza sui social

(Di martedì 22 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Unaè statanellodidove due protagoniste sono arrivate al faccia a faccia tanto da preoccupare la De Filippi. Laè altissima, ilè virale: ecco che cosa è successo. In tanti anni in cui è andato in onda il dating show di Canale 5 non

Uomini e Donne, ': ci pensa Maria De Filippi Come ben noto per i telespettatori seguaci di Uomini e Donne, tra Ida Platano e Roberta Di Padua non scorre buon sangue. Le due si ...Uomini e Donne: Ida Platano vs Roberta Di Padua, èIl crollo di Federica non è l'unico colpo di scena di questa puntata, andata in onda il 21 novembre 2022. Ida Platano e Roberta Di ...Che tra Ida Platano e Roberta di Padua non scorra buon sangue ormai è ben noto a tutto il pubblico di Uomini e donne. Tuttavia questo non basta.Scontro muso e muso tra due dame di U&D nella puntata del 21 novembre: cambio di inquadratura quando Ida e Roberta erano molto vicine ...