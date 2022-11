Qatar 2022 | gruppo C | Messico-Polonia 0-0 dopo il primo tempo

... pagelle Messico Polonia Le pagelle dei protagonisti del match tra Messico e Polonia, valido per la il primo turno del girone C dei Mondiali. TOP: Vega, Lozano FLOP: Lewandowski, Kiwior ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale intra Messico e ...Termina 0-0 il primo tempo tra Messico e Polonia, match valido per il Gruppo D della prima giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022. Sfida equlibrata e con poche emozioni allo Stadium ...In avvio di ripresa Al Shehri e Al Dawsari rispondono al rigore del 10 e si portano a casa i primi tre punti del Mondiale Clamoroso in Qatar. L'Argentina di Leo Messi… Leggi ...