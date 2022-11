Calciomercato.com

... sottolinea ildel Coni, Giovanni Malagò. 'Siamo apprezzati per la nostra storia, per i ... Ad oggi hanno confermato la partecipazione cinque imbarcazioni nella classe Imoca: 11th Hour......Sci Club Aosta: "Siamo felici di poter contare sul sostegno di un brand importante e prestigioso come Atomic, che condivide gli stessi nostri valori e ha ilnel DNA. Il nostro ... Presidente Racing: 'Abbiamo un grande rapporto con l'Inter e questo potrebbe aiutarli per Alcaraz' Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da A ...Il Giro del mondo in equipaggio a tappe nato nel 1973 come Whitbread Round the World Race, poi fino al 2018 Volvo Ocean Race e ora The Ocean Race , compie i suoi primi 50 anni e viene a festeggiarli..