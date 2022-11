Pio e Amedeo | gli esordi difficili e la dura gavetta | “Abbiamo fatto la fame”

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022) Personaggi tv. Pio ecome si sono conosciuti? Tutto sugli– I due comici hanno chiuso recentemente la quarta edizione di “Emigratis”. Il duo ha concesso un’intervista al «Corriere della Sera», in cui hanno ripercorso gli inizi della loro carriera. Si sono conosciuti dieci anni: «Pio era una creatura tutta tonda, non si sa bene come riuscisse a deambulare», ha spiegato. «Lui invece era un batuffolo di pelo nero», ha replicato Pio. «Mi sono sviluppato presto, grazie a Colpo Grosso», ha risposto con ironia l’altro. Sono stati amici da subito: «Due bambini atipici, per fisicità e provenienza, capimmo presto che non ci avrebbero mai presi sul serio. Primo lavoretto: vendere le palme benedette, già tre mesi prima di Pasqua», ha svelato Pio. «Che poi erano più che altro le palme di Benedetto, il ...