Nikita criticata dai vipponi | Antonella | “Non voglio averci a che fare”

(Di martedì 22 novembre 2022) Può mancare del gossip nella casa del Grande Fratello Vip 7? Ovviamente no. Mentre la maggior parte dei concorrenti erano impegnati ala spesa, alcune vippone si sono riunite perun po’ di chiacchiericcio. Chi? Sarah Altobello,Fiordelisi e Oriana Marzoli. Al centro dei pettegolezzi:Pelizon. GF Vip 7, le vippone criticanoPelizon: perché e che cosa hanno detto Le tre vippone pensano che la bella modella dai capelli blu, ha un modo di rispondere un po’ troppo piccato che loro proprio non riescono ad apprezzare.si è poi riferita ad un episodio in particolare: quando la Pelizon, durante la puntata in diretta, si è collegata con Luca Onestini. Secondo la Fiordelisi,avrebbe risposto male. L’influencer ha quindi ...

Novella 2000

...o adorata, il problema di certi suoi detrattori è che vomitano commenti transfobici per esprimere dei concetti già di base problematici. Non solo Jessica Pelizon , la sorella di, ...... che si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese portando Giaele De Donà ad essereda ... confermando sottovoce che èPelizon ad occupare sempre la prima posizione. Antonino non ha ... Antonino Spinalbese e Antonella criticano e imitano Nikita Antonella è delusa dal comportamento dei suoi coinquilini ed è decisa a non avere più nulla a che fare con chi l’ha criticata ...Nikita Pelizon è una delle protagonista della nuova edizione del Grande Fratello 7, in cui si è aperta al pubblico e si è raccontata a 360 gradi. La ragazza, però, è anche molto spesso criticata; ...