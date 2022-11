Morto Maroni | Fontana | “Piango l’addio di un amico”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022) MILANO – “Ci ha lasciati Robertodi uncon il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario Federale della Lega”. Con queste parole il governatore della Lombardia, Attilio, commenta la morte di Roberto, ex ministro dell’interno e suo predecessore proprio come presidente della Regione. “Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace! Addio Bobo!”, concludenel suo messaggio di cordoglio.se n’è andato a 67 anni dopo aver combattuto contro una malattia. L'articolo L'Opinionista.