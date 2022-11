Calcio | si ribalta con la smart | ferita 25enne

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022). I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere che era cosciente. Ad essere soccorsa una ragazza di 25 anni, a bordo di unaverde fosforescente proveniente da Urago d’Oglio: per motivi da chiarire si èta martedì sera (22 novembre) a, a pochi metri dalla rotonda del raccordo dell’autostrada Brebemi. L’allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute l’automedica, due ambulanza e i carabinieri del comando di Treviglio per cercare di ricostruire l’esatta dimanica dell’accaduto. Le condizioni della giovane non sembrano gravi.