(Di martedì 22 novembre 2022) Sergioha spazzato via leche lo vedono lontano dala gennaio. In un'intervista a Marca il centrocampista spagnolo...

Calciomercato.com

Gavi e Pedri ricopriranno il ruolo di mezz'ali ai lati dell'esperto, loro compagno nel. In attacco invece dovrebbero essere Ferran Torres e Ansu Fati , altri due giocatori ...... a casa sto con i bambini quando vado in nazionale è pure peggio' Db12/10/2022 - Champions League /- Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: SergioSergio ... Barcellona: Busquets allontana le voci sul suo futuro Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets, ammette come non abbia mai parlato con la società per una partenza a gennaio ...'E' importante cominciare bene, concentrati sul match con Costa Rica', ha dichiarato il capitano delle furie rosse DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - ...