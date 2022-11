Omicidio Desirée | confermate le 4 condanne | 2 sono ergastoli

(Di lunedì 21 novembre 2022)stateanche in Appello leper l’diMariottini, la 16enne drogata e violentata nell’ottobre del 2018 in un edificio abbandonato nel quartiere universitario San Lorenzo, a Roma.quattro in totale le persone imputate: duee 27 e 24 anni e mezzo.in Appello le 4: 2L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RaiNews

Restano gli ergastoli per Mamadou Gara e Yousef Salia, i 27 anni per Brian Minthe e i 24 e mezzo per Alinno Chima, responsabili della morte della 18enne che fu ripetutamente violentata nel quartiere ...... così come le pene detentive di 27 e 24 anni e mezzo per Alinno Chima Brian Minthe, i pusher di origine africana che drogarono, stuprarono e uccisero nel 2019Mariottini . La 16enne di ... Omicidio Desirée Mariottini, i Giudici della Corte d’Appello confermano il primo grado