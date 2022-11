Jason David Frank | l’attore della serie “Power Rangers” muore a 49 anni – Il video

(Di lunedì 21 novembre 2022) È morto all’età di 49americano. Secondo le prime ipotesi si sarebbe tolto la vita.era famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella”. Ad annunciarne la morte è stato il suo agente Justine Hunt.è deceduto a Houston, in Texas. Il sito TMZ parla di suicidio, citando fonti vicino alla famiglia. L’agente delha diffuso un comunicato in cui tuttavia non accenna al motivomorte: «Preghiamo di rispettare la privacysua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, nel quale veniamo a patti con la perdita di un essere umano così ...

Morto Jason David Frank, popolare attore americano diventato famoso e popolare grazie al ruolo di Tommy Oliver, il Green Ranger, della serie Mighty Morphin Power Rangers. Jason David Frank si sarebbe tolto la vita. È morto all'età di 49 anni l'attore americano Jason David Frank. Secondo le prime ipotesi si sarebbe tolto la vita. Jason David Frank era famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie "Power Rangers". Ad annunciarne la morte è stato il suo agente Justine Hunt.