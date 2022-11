Inter | preoccupazione per Lukaku | come rientrerà con la Croazia?

(Di lunedì 21 novembre 2022) La data cerchiata in rosso sul calendario è il primo dicembre. Per i tifosi del Belgio, logicamente. Ma anche e soprattutto per quelli dell'. E non soltanto perché quel giorno Romelu...

Martinez, però, spera di poter contare sul centravanti dell'per l'ultima sfida del girone, quella appunto del primo dicembre contro la Croazia. Del resto, Martinez aveva messo in chiaro le cose ...La Gazzetta dello Sport scrive: 'Anche per questo in casac'è un filo di: Lukaku ha dimostrato di avere voglia e tenacia, di essere in grado di bruciare i tempi pur di ritornare ...Inzaghi e i dirigenti nerazzurri sperano che possa giocare contro la Croazia, l'1 dicembre, ma che poi non abbia più problemi alla coscia sinistra, infortunata a fine agosto ...E non soltanto perché quel giorno Romelu Lukaku riabbraccerà l’amico Marcelo Brozovic, ma per capire se finalmente la stagione di Lukaku può avere davvero un nuovo inizio. Sulla preoccupazione dell’In ...