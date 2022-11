Hong Kong | Lee positivo al Covid | era con Xi all' Apec

RaiNews

Il governatore di Hong Kong, John Lee, è risultato positivo al Covid-19, pochi giorni dopo aver interagito con il presidente Xi Jinping al vertice Apec di Bangkok, in Thailandia. Lee, infatti, era seduto accanto al presidente cinese durante il vertice. La città di Porto è stata nominata World's Best City Destination 2022 alla cerimonia dei World Travel Awards, tenutasi a novembre a Muscat, in Oman.