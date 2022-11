Due ecuadoriani impavidi esultano tra i qatarioti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Al Fifa Festival tifosi emozionati in attesa dell'inizio del mondiale, ma la partita di esordio finisce con la sconfitta per il ...

Al Fifa Festival tifosi emozionati in attesa dell'inizio del mondiale, ma la partita di esordio finisce con la sconfitta per il ...Perfino il pubblico, diviso tra tifosi locali ed, sembra autentico e non fatto, come ... E anche gli addetti al Var, Irrati e Valeri, sonoitaliani purosangue. Se poi aggiungiamo che la ...Mazzette, scandali, liti con il club, la fuga con l’ambulanza dagli agenti e l’ennesima rinascita: ecco chi è il 33enne che ha acceso la gara inaugurale dell’Ecuador con una doppietta ...Qatar 2022 comincia con la suggestiva cerimonia d'apertura e con la sconfitta dei padroni di casa per mano dell'Ecuador.