Clemente Mimun contro Selvaggia Lucarelli | “Quando morì mia madre lo speciale del Tg1 non andò in onda”

Selvaggia Lucarelli ancora nell'occhio del ciclone dopo la morte della madre: a criticare la giornalista è stato anche. Lo scorso sabato, Selvaggia Lucarelli annunciava la perdita della madre Nadia, già malata di Alzheimer e venuta a mancare in seguito alle complicazioni del Covid. La giornalista, poi, ......Mimum. Non una persona qualunque, bensì un giornalista che ha condotto ben quattro tg nazionali (Tg1, Tg2, Rai Parlamento e il Tg5, di cui è tutt'ora direttore )., tramite un tweet, ...La sua scelta di essere presente in tv in un momento di dolore ha scatenato i commenti polemici sui social, tra cui quello del collega giornalista Clemente Mimun, che su Twitter ha scritto che quando ...La giornalista ha rilasciato una lunga intervista spiegando come sta dopo la morte della madre e rispondendo alle critiche ...