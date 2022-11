Allo Ied arriva la carriera Alias per studenti e studentesse transessuali | Così riconosciamo l' identità di genere

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'Istituto europeo di Design introduce in tutte le sue sedi la possibilità di avere sulle comunicazioni interni unaprovvisoria per chi ha iniziato il percorso per la transizione dio si indentifica in undiverso da quello riportato sui documenti

L'Istituto europeo di Design () introduce la carriera Alias , ovvero la possibilità per gli studenti che hanno intrapreso il percorso per la transizione di genere o che si indentificano in un genere diverso da quello riportato ... Allo Ied arriva la carriera Alias per studenti e studentesse transessuali: "Così riconosciamo l'identità di g… L'Istituto europeo di Design introduce in tutte le sue sedi la possibilità di avere sulle comunicazioni interni una identità provvisoria per chi ha iniziato il percorso per la transizione di genere o ...