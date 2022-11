ACI | responsabilità quando si guida

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’attualità quotidiana in Italia mette in drammatico primo piano alcune emergenze, delle quali purtroppo si parla meno di quanto necessario, perché costano un intollerabile tributo di vite umane, di feriti e di danni a seguito di incidenti, dalle strade ai posti di lavoro. Ogni giorno ci si impressiona un po’ sotto i colpi della cronaca, poi si torna alla normalità nella spirale di fatti incalzanti: non però nelle famiglie che restano colpite dai tragici avvenimenti, con vuoti incolmabili e conseguenze che segneranno spesso per sempre. Nel 2021, sulle strade della provincia di Bergamo, si sono registrati 2.414 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 33 decessi e 3.126 feriti. Sono numeri in sensibile aumento rispetto al 2020erano rispettivamente 1.782, 26 decessi e 2.348 feriti. Domenica 20 novembre si celebra la “Giornata mondiale in ricordo delle ...