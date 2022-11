Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022)DEL 20 NOVEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA NEBBIA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSO AL TRANSITO IL TRATTO TRA ORTE E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE, E TRA CHIUSI E ORVIETO VERSO; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A ORTE PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, MENTRE PER QUELLO DIRETTO AUSCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI VALDICHIANA; PER LO STESSO MOTIVO TEMPORANEAMENTE SOSPESA ANCHE LA CIRCONE SULLA LINEA FERROVIARIA-FIRENZE: ...