Sampdoria | Gazzetta | “Attenzione alla posizione di Caputo”

(Di domenica 20 novembre 2022)- Aria di rivoluzione in casa Doriana, dove laritornerà nelle prossime settimane ad allenarsi per cercare di recuperare i punti persi, durante la prima parte stagionale. Momento molto dura in casa Doriana, dove lanella prima parte stagionale ha collezionato una sola vittoria ed è all’ultimo posto insieme al Verona. Si respira un’aria di rivoluzione in casa Genoana, dove la squadra di Stankovic cercherà di risistemare il brutto periodo nel mercato di Gennaio. Infatti, Francescoè uno dei più papabili giocatori a lasciare il Marassi dopo una prima parte di Serie A vissuta all’ombra e con pochi goal all’attivo. Secondo ladello Sport, il giocatore di Forte dei Marmi potrebbe ritornare all’Empoli, squadra dove ha mostrato il suo ...

La Gazzetta dello Sport

Dallapuò tornare Ciccio Caputo , cercato anche dalla Lazio come vice Immobile . Sempre secondo ladello Sport , a fargli posto potrebbe essere Pjaca o Destro .Le ragazze di Spugna non si fermano più e battono anche la(2 - 0) al Tre Fontane. ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello ... Sampdoria, cessione vicina: i conti in mano a un fondo angloamericano Il CdA della Sampdoria ha chiesto un aumento di capitale alla famiglia Ferrero per salvare i conti del club blucerchiato Il CdA della Sampdoria ha chiesto un aumento di… Leggi ...L'attaccante dell'Inter continua ad avere problemi al bicipite femorale, salterà le gare contro Canada e Marocco ...