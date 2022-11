Running | Maratona di Palermo 2022 | risultati e classifiche finali

(Di domenica 20 novembre 2022) Kiptoo Fredrick Kipkosgei ha vinto la ventisettesima edizione delladifermando i cronometri sul tempo di 2h 16? 44?. L’atleta keniano ha preceduto il suo connazionale Njiru Bonface Fundi di 9’1?. Terzo e primo degli italiani Andrea Aragno che ha chiuso la sua gara in 2h 32? 20?. Costretto al ritiro uno dei favoriti Kiura Denis Mugendi che si è infortunato nel corso del primo giro del percorso che ha portato i corridori dal centro cittadino a Mondello e poi fino a Palazzo Reale. Il keniano è stato soccorso da due agenti della polizia municipale che gli hanno prestato le giacche d’ordinanza per proteggerlo dal freddo e dalla pioggia. Fra le donne vittoria della keniana Jackline Jeptanui con il tempo di 2h 38? 44?. Nella mezzasi è imposta la mazarese Letizia Sucameli che ha chiuso la sua gara in 1h 30? 54?. ...

