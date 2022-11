NAPOLI | Tutti i numeri di un primato da record

Leggi su napolipiu

(Di domenica 20 novembre 2022) Ildi Spalletti, dai 41 punti in 15 giornate alle 11 vittorie di fila: Analizziamodi unda. Contro l’Udinese si sono chiusi i 3 mesi più incredibili della storia del, una squadra bellissima e spietata che si approccia alla pausa mondiale forte di 11 vittorie consecutive, 13 vittorie in 15 giornate, 0 sconfitte e 4 scontri diretti vintigiocando in trasferta. Dai 31 assist su 37 gol messi a segno ai 2,73 punti di media conquistati da agosto ad oggi le curiosità. Ilche in queste prime 21 ufficiali giocate fra campionato e Champions League ha letteralmente primeggiato, raggiungendo vette di rendimento e bellezza di gioco inesplorate. Senza perdere mai la bussola o incappare in qualche passo falso. ...