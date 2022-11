F1 | Max Verstappen | “Incredibile chiudere con un’altra vittoria Ripetersi non sarà facile | ma ci proveremo”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Maxfesteggia e chiude in bellezza dopo essersi aggiudicato il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Yas Marina, sotto la luce dei riflettori, il campione del mondo in carica centra l’ennesimo successo della sua annata e ritocca ulteriormente il suo record, cogliendo la 15a affermazione del suo anno. Una prova impeccabile quella odierna, condotta sin dal primo metro grazie ad una partenza eccellente, quindi sempre in controllo grazie ad una Red Bull nuovamente straordinaria a livello di passo gara. Alle sue spalle, tuttavia, non si è materializzata la doppietta con Sergio Perez, ma ha visto il secondo posto di Charles Leclerc che ha conquistato, quindi, la piazza d’onore nel campionato. Al termine della gara, dopo una serie di “Donuts” per celebrare l’addio di ...