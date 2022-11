Atp Finals Torino 2022 | Rublev | “Questa partita mi insegnerà molto”

(Di domenica 20 novembre 2022) “Casper ha giocatobene, è stato solido. Dopo aver perso il servizio ho cercato di giocare più aggressivo, ma ho iniziato a sbagliare sempre di più e quando ho ricominciato a giocare meglio era troppo tardi”. Con queste parole Andreycommenta la sconfitta subita in semifinale contro Casper Ruud alle Atpdi. “Porto a casa molte cose positive dasettimana. Sono arrivato in semifinale per la prima volta emitanto – ha aggiunto il russo -. Ora ho del tempo per migliorare, vedremo come arriverò in Australia. Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”. SportFace.

È Casper Ruud il secondo qualificato per l'ultimo atto delle Nitto2022 in corso a Torino . Al Pala Alpitour il tennista norvegese ha infatti avuto la meglio sul russo Andrey Rublev in due set dopo appena un'ora e otto minuti di gioco con il punteggio di 6 ...Novak Djokovic raggiunge la finale delleper l'ottava volta in carriera. Lo fa soffrendo ma vincendo in due set, contro un Taylor Fritz che se la gioca ma soccombe nei due tie break: 7 - 6 7 - 6 in un'ora e 56 minuti.