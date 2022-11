Violenza sulle donne | quando il pregiudizio è più importante del giudizio A Milano l’evento di WeWorld contro gli stereotipi di genere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022)die pregiudizi verso lesono ancora molto diffusi nella nostra società e continuano a insinuarsi anche nelle istituzioni, arrivando nelle aule dei tribunalisi giudicano casi didie sopraffazione. “Se l’è cercata” è una frase ancora molto ricorrentesi parla di casi dile. E sull’argomento(organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di, bambini e bambine in Italia e in 27 Paesi del mondo) ha organizzato un in, in occasione di Bookcity, per parlare di “il ...