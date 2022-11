Sara Croce | fisico statuario | impossibile non restare a guardarla

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 novembre 2022)è una donna a dir poco più unica che rara; la sua bellezza riesce a mandare completamente in tilt il popolo del web. Partiamo, nel parlare di, con una curiosità calcistica dal momento che sembra avere una forte passione per i colori rossoneri. Il Milan, nell’ultima giornata del campionato prima della sosta, ha vinto a fatica contro la Fiorentina ma è stato un successo fondamentale per tenere il passo dei partenopei. I ragazzi di Pioli, dopo la vittoria del campionato scorso, vogliono replicarsi ma hanno un degno avversario, il Napoli. InstagramDal punto di vista professionale, invece, non si può non parlare di due reality che hanno vistoassoluta protagonista. Andiamo a vedere di quali programmi si tratta. Partiamo da Ciao Darwin, programma in onda su ...