Reddito di cittadinanza | la paura di chi non trova un lavoro e ora teme di perdere il sussidio | “Voglio mettermi in gioco | nessuno mi assume”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) La Campania non solo è la regione con il più alto numero di beneficiari deldi, ma detiene anche il primato per numero di percettori ‘occupabili’, cioè idonei al. Per questo non sono pochi coloro che temono le prossime mosse del Governo. Nulla è ancora stato stabilito ma tra le ipotesi più accreditate c’è quella di sostituire ilcon misure di inclusione sociale e di politiche attive per coloro in grado di lavorare. Si tratta di una platea di oltre 600mila persone under 60, di cui circa 170 mila in Campania. “Io sono un percettore e sono d’accordo che ilnon possa essere la soluzione, ma fin qui le politiche e le misure di reinserimento nel mondo delnon hanno portato a nulla – ci spiega Ciro, 55 anni, decine di lavori e corsi di ...