Traffico Roma del 18-11-2022 ore 19 | 30

(Di venerdì 18 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati diminuisce ilsul Raccordo Anulare Tuttavia si incontrano ancora in rallentamenti nella zona sud della nello tra Laurentina e l’abbia anche in tangenziale per Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni in uscita dasi sta in fila sulla Cristoforo Colombo perè un incidente tra via Di Mezzocammino e via di direzione Ostia dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità