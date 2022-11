F1 GP Abu Dhabi 2022 | prove libere oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ledel venerdì del GP di Abudi F1 a Yas Marina saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Ultimo appuntamento stagionale con il Mondiale, il weekend conclusivo inizia con il ritorno al consueto e dunque le due sessioni di1 e 2, a orari mattutini in virtù del fuso. Si parte venerdì 18 novembre alle ore 11 con le FP1, alle ore 14 tutto pronto per le FP2. Piloti e team trarranno indicazioni utili per il proseguo del weekend.tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno,su Sky Go, non è disponibile alcuna differita o replica in chiaro. Su Sportface.it ...