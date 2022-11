Cancro alla prostata | il Percorso Azzurro 2022 a Bergamo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilrappresenta il secondo tumore maligno più frequente, nel sesso maschile. Ogni anno in Italia circa 37.000 uomini si ammalano di questo tumore. Lo dice LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. In Italia, nell’arco della propria vita, un uomo su 9 ha la probabilità teorica di ammalarsi didella. Lo dice l’Istituto Superiore di Sanità. La sopravvivenza dei pazienti con carcinomaè attualmente dell’88% a 5 anni ddiagnosi, in costante e sensibile crescita. Si tratta di un risultato ottenuto ddiagnosi precoce e “dprogressiva diffusione dello screening spontaneo”. Lo dice la Fondazione Veronesi. Parliamo, quindi, di una patologia molto diffusa e ...

Futuroprossimo

...difese dovutemalattia stessa, poi per la compresenza di più malattie o indotte dalla chemioterapia, che può provocare una forte riduzione dei globuli bianchi. Inoltre, i malati dihanno ...Il cantautore, noto per la hit Gloria , ha infatti rivelato di avere avuto unvescica , malattia che fortunatamente sembra aver superato. Prima di tutto, Umberto Tozzi si è soffermato sul ... Nuovo trattamento chirurgico può curare il tumore alla prostata in un'ora Il cantautore, noto per la hit Gloria, ha infatti rivelato di avere avuto un cancro alla vescica, malattia che fortunatamente sembra aver superato. Prima di tutto, Umberto Tozzi si è soffermato sul ...L’accusa è di quelle pesanti, soprattutto per chi ha dedicato tutta la vita a fare beneficenza: le offerte destinate ad attività in favore dei bambini malati di cancro venivano utilizzate ... persone ...