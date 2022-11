ATP Finals 2022 | Novak Djokovic per la settima volta in semifinale da imbattuto

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Vincendo contro il russo Daniil Medvedev,si è assicurato per ladi concludere dail girone eliminatorio delle ATP. Si tratta di una situazione che gli ha molto spesso portato fortuna, visto che in cinque delle passate occasioni è poi andato in finale Questo, in particolare, si è verificato nel 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018. Nelle prime tre evenienze ha poi conquistato anche l’ultimo atto, contro Roger Federer, Rafael Nadal e per walkover dello stesso Federer. Nel 2016, invece, è stato sconfitto da Andy Murray, con lo scozzese che finì l’anno al numero 1, mentre nel 2018 si è imposto il tedesco Alexander Zverev. ATP, Daniil Medvedev: “Non sono neanche vicino ai Big Three, fiducioso per il ...