Trampolino elastico | Mondiali 2022 | Patisso Colonna e Lavino nel Q2 del syncro | eliminate Murgo e Pellissier

(Di giovedì 17 novembre 2022) A Sòfia (Bulgaria) proseguono idi. La giornata odierna è riservata alle specialità non olimpiche (soltanto l’individuale è presente ai Giochi). L’Italia era impegnata nelle qualificazioni del. Simonee Marcosono eccellenti sesti nel Q1 con il punteggio di 50.490 e accedono al Q2 che definirà le coppie finaliste. Bella prova degli azzurri, che non sono così lontani dal 50.640 confezionato dai tedeschi Fabian Vogel e Matthias Pfleiderer, terzi alle spalle dei francesi Julian Chartier/Allan Morante (52.130) e ai giapponesi Ryusei Nishioka/Yamato Ishikawa (51.330). Isabellae Sofiahanno concluso al 22mo posto con il punteggio di 42.280, a ...

A Sòfia (Bulgaria) sono incominciati i Mondiali 2022 di. Samuele Patisso Colonna ha vinto il gruppo 5 con il punteggio di 56.660 e ha conquistato la qualificazione alle semifinali. Il campione italiano ha centrato l'obiettivo alla sua ...È stata una lunghissima giornata di gara all'Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, dove quest'oggi si è aperto il 36° Campionato Mondiale di. Tutti i ginnasti azzurri sono stati impegnati nelle qualificazioni individuali, maschili e femminili, che hanno dato il loro esito definitivo soltanto in serata, quando si è ... Trampolino elastico, Mondiali 2022: Simone Patisso Colonna si qualifica alle semifinali. Eliminati Lavino e le azzurre Questo fine settimana continuerà il lavoro della Federazione Ginnastica d'Italia per la salvaguardia dei suoi tesserati.Roma, 11 nov. Adnkronos) – Prosegue lo scrupoloso lavoro della Federazione Ginnastica d'Italia per la salvaguardia dei suoi tesserati. Questo fine settimana parte l'attività di “Survey” – indagine, st ...