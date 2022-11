(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Era riuscito a sfuggire all’arresto per spaccio di droga ine a rifugiarsi nel, dove è stato rintracciato e. In manette è finito un marocchino di 41 anni; la Polizia di Stato lo ha scovato in un’abitazione di Succivo. Il maghrebino era ricercato perché ritenuto un pusher di coca e hashish, attività illecita che avrebbe svolto in provincia dell’Aquila. Lo scorso 11 novembre il Gip del tribunale di Avezzano ne aveva ordinato l’arresto, ma il 41enne era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare (il complice è invece finito in manette), scappando a Succivo, dove aveva dei contatti. I poliziotti del Commissariato di Aversa hanno avuto notizia della sua presenza, hanno osservato i movimenti attorno all’abitazione di Succivo e quando hanno ...

anteprima24.it

Avete paura del dentista Allora forse è meglio non continuare a leggere. Ad un dentista di Matera , durante un intervento, raccontano le cronache, è sfuggito un ago. Ago che è scivolato nella gola ...Dura la presa di posizione del consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà: 'il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio ... Sfugge a un blitz antidroga in Abruzzo ma viene arrestato nel Casertano CASERTA – Era riuscito a sfuggire all’arresto per spaccio di droga in Abruzzo e a rifugiarsi nel Casertano, dove è stato rintracciato e arrestato. In manette è finito un marocchino di 41 anni; la Poli ...Nonostante Szczesny dia garanzia, la Vecchia Signora non vuole lasciarsi sfuggire le opportunità che il mercato riservato ... reduce da un’ottimo avvio di stagione. Marotta studia il blitz per ...