Non accetta la fine della relazione e aggredisce la moglie |  42enne arrestato

(Di giovedì 17 novembre 2022) In stato di ubriachezza ha aggredito e minacciato l'exin violazione di un divieto di avvicinamento del giudice, tanto da costringere la donna a rifugiarsi in un bar. Protagonista un 42enne,in flagranza di reato a Caserta dai carabinieri, che hanno messo in salvo la donna. Quest'ultima aveva più volte in passato denunciato l'ormai ex marito per maltrattamenti in famiglia, ottenendo a suo carico un'ordinanza restrittiva, ma il 42enne non ha maito la. Ora è finito agli arresti domiciliari.