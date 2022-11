De Benedetti affonda il Pd | Partito di baroni imbullonati

Corriere dell'Umbria

Tommasi, Bertaso, Matteucci,. All. Bruno Tedino ARBITRO: sig. Gianluca Grasso di Ariano ... { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Un piccolo Trentoa Crema. La Pergolettese ...Le grandi famiglie di ieri e di oggi 'Nel Paese che, o al massimo galleggia, mentre i ... I Crespi son spariti, gli Agnelli han cambiato cognome, i Delitigano soprattutto tra loro, i ... De Benedetti affonda il Pd: "Ha perso il popolo. Baroni per dieci anni al governo senza vincere elezioni. Va verso la morte progressiva" L'ingegner Carlo De Benedetti rompe il silenzio e spara a zero sul Pd. In un'intervista al Corriere della Sera De Benedetti non ...Spietato giudizio dell'ingegnere sui dem, colpevoli di essersi avvicinati troppo alla borghesia e di aver perso il popolo ...